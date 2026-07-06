Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 134,85 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 134,85 euro/MWh, in diminuzione del 6,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,725 milioni di MWh (-1,8%), con la liquidità all'85,6%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 130,04 euro/MWh della Sardegna e 135,22 euro/MWh del Nord e Centro Nord.

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