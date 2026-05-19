Francoforte: scambi in positivo per Vonovia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.



L'andamento di Vonovia nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Vonovia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22,11 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 22,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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