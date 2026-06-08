Intesa, colloqui da gennaio con Unipol su MPS. Messina: superiamo problemi Antitrust

(Teleborsa) - L'accordo di Intesa Sanpaolo
con Unipol
, con cui sta lavorando da gennaio all'operazione annunciata questa mattina
su MPS
, nasce dalla necessità di trovare modi per superare i limiti Antitrust
che finora ne avevano limitato i margini di manovra nel risiko bancario italiano, dando vita a un'operazione che consente una stabilizzazione del sistema italiano. È il messaggio lanciato dall'AD di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
, nel corso della conferenza stampa sull'OPAS che punta a ridefinire il settore bancario italiano.
L'operazione "ci consente di superare i limiti di questi ultimi anni per le implicazioni dell'Antitrust - ha raccontato Messina - Abbiamo lavorato alcuni mesi con Unipol per trovare una soluzione e superare le problematiche dell'Antitrust. Con questa operazione raggiungiamo gli obiettivi del piano
e si tratta di un'operazione che consente una stabilizzazione del sistema italiano".
"Con l'operazione di Unipol e BPER si costruisce la seconda banca italiana - ha aggiunto - E così la prima e la seconda banca italiana avranno un azionariato italiano
e questo è uno degli elementi che abbiamo individuato nell'ideare questa operazione". Messina ha parlato di Carlo Cimbri, AD di Unipol, come di "una persona che stimo e di cui mi fido ciecamente".
L'AD di Intesa ha spiegato che, se l'operazione va in porto, "le nostre fondazioni azioniste scenderebbero al 16%, mentre i soci privati Delfin e Caltagirone si agirebbero tra il 6-7%
". Quanto al MEF, Messina ha aggiunto che se aderirà all'OPAS "avrà il 2-2,5% del combined oppure potrà vendere e valorizzare la propria quota sul mercato".
Il piano di MPS
"ha attualmente qualche rischio di realizzazione
", ha detto Messina rispondendo alle domande dei giornalisti. "Lovaglio ha realizzato il suo lavoro - ha aggiunto - ma non può essere considerato il futuro di quella banca guardando ai prossimi cinque anni. C'è poi da considerare l'aspetto della governance che presenta qualche criticità. I soci privati se vorranno restare nel nostro azionariato ci farà piacere e con le fondazioni rafforzeranno la presenza italiana tra i soci".
Rispetto al futuro di Mediobanca
, alla luce dell'attuale piano di MPS, "non ho ancora capito cosa accadrà alla partecipazione", afferma il banchiere, questo perchè "c'era un piano e poi è stato cambiato. La fusione con Mediobanca è stata già deliberata e vedremo". In ogni caso "noi valorizzeremo il marchio Mediobanca
", anche se dovesse esser già delistata o non essere più un'entità legale autonoma.
Su Generali
ha detto invece che "è una buona azienda, ma tutto si può migliorare" e che Intesa è interessata "ad avere una partecipazione e non procedere con una operazione
perché anche qui abbiamo un problema di antitrust". "Io non ho un atteggiamento negativo nei confronti di Generali
e nemmeno di UniCredit
, il cui amministratore delegato è un mio amico", ha detto in un altro passaggio. "A me - ha aggiunto - quello che interessa è l'utile netto di Generali e che questo cresca. Se l'utile netto cresce con partnership con UniCredit allora ben venga. Quello che mi interessa è che l'utile netto aumenti. A me interessa che l'azienda generi utile, a me non interessa fare liste per il consiglio di amministrazione".