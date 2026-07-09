Messina (Intesa): su MPS offerta di mercato, solo noi garantiamo sicurezza nazionale degli asset

Monte Paschi di Siena

Intesa Sanpaolo





Unipol

Generali

(Teleborsa) - "La. È un'offerta rivolta agli azionisti di. Se ne riceveranno una migliore, noi andremo avanti finchè potremo creare valore per i nostri azionisti. Se no, saranno altri a fare l'operazione". Lo ha affermato il CEO di, a margine di un evento a Torino."Chi puònazionale degli asset strategici di questo Paese possiamo essere solo noi - ha sottolineato - Certamente"."Sento preoccupazioni nei territori dove ci potranno essere le operazioni di acquisizione: garantisco a tutti che l'approccio di Intesa Sanpaolo, basta vederlo dove operiamo, è quello die rafforzare il credito", ha detto Messina."Vi faccio anche partecipe di quella che è la visione dell'altro partner che abbiamo in questa operazione che àdi Carlo Cimbri - ha detto parlando con i giornalisti - La nostra volontà è quella di far crescere il territorio in cui operiamo, perché noi non siamo soltanto una grande azienda, ma siamo una banca dei territori.e la banca che porta il valore ai clienti, alle famiglie, alle comunità in cui operiamo".Se l'operazione su MPS avrà successo, ", il più grande programma di assunzione di giovani nel nostro Paese. Il nostro profilo è quello di un'azienda che vuole investire, è un dovere nei confronti delle comunità in cui opera. Se aumenteremo la scala attraverso l'acquisizione ci sarà possibile farlo anche di giù per il nostro paese, ma anche per i territori dove effettueremo questo ulteriore acquisizione"."Penso di aver fatto finalmente in questo Paese un'operazione di mercato - ha spiegato - Le tempistiche sono quelle che abbiamo indicato: ile poi da quel momento ci aspettiamo di ricevere le diverse autorizzazioni delle diverse authority. Per concludere ragionevolmente entro la fine dell'anno"., abbiamo sicuramente creato occasioni di incontri fra tante persone in questo periodo. Mi sembra che sia naturale che Monte Paschi di Siena esi parlino", ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo a chi gli chiedeva dell'incontro, indicato da articoli di stampa, tra Luigi Lovaglio e Philippe Donnet. "MPS oggi è il principale azionista dei Generali - ha aggiunto - Mi sembra normale che si parlino fra di loro. Non mi sembra una cosa di nessuna novità rispetto al contesto".