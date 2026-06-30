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Intesa Sanpaolo: Paola Angeletti lascia posizione di Chief Sustainability Officer

Economia
Intesa Sanpaolo: Paola Angeletti lascia posizione di Chief Sustainability Officer
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo rende noto che Paola Angeletti lascia oggi 30 giugno la posizione di Chief Sustainability Officer. A partire dal 1° luglio Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, assume ad interim la responsabilità dell’Area di Governo.

Angeletti - si legge nella nota - manterrà alcune cariche in seno al Gruppo, tra cui la presidenza di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Siref. Intesa Sanpaolo esprime i suoi ringraziamenti "per il significativo contributo assicurato nelle diverse posizioni assunte nel corso degli anni".
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