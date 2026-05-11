Madrid: nuovo spunto rialzista per IAG

(Teleborsa) - Seduta positiva per International Airlines Group , che avanza bene del 3,00%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,52%, rispetto a +0,32% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale del settore aereo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,648 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,561. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,735.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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