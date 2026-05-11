Madrid: nuovo spunto rialzista per IAG
(Teleborsa) - Seduta positiva per International Airlines Group, che avanza bene del 3,00%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,52%, rispetto a +0,32% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Allo stato attuale lo scenario di breve della multinazionale del settore aereo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,648 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,561. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,735.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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