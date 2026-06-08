New York: scambi negativi per PDD Holdings
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di commercio globale, che mostra un decremento del 3,08%.
Il movimento di PDD Holdings, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per PDD Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 81,55 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 84,18 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 80,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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