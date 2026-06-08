New York: sell-off per Ciena

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che passa di mano in perdita del 4,96%.



Lo scenario su base settimanale di Ciena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ciena , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 450,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 485,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 437,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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