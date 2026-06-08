New York: sell-off per Ciena
(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che passa di mano in perdita del 4,96%.
Lo scenario su base settimanale di Ciena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ciena, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 450,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 485,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 437,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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