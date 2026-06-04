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New York: brusca correzione per Ciena

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Ciena
Pressione sulla società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che perde terreno, mostrando una discesa del 18,98%.
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