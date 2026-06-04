New York: brusca correzione per Ciena

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che passa di mano in perdita del 18,98%.



Lo scenario su base settimanale di Ciena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di Ciena sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 536,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 484,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 588,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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