Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un +0,2%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1495, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1597. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1454.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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