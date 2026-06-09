Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Sostanziale invarianza per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un +0,2%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1495, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1597. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1454.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)