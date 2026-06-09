Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Seduta debole per l'indice svizzero, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 13.321.
Nel breve periodo, lo SMI (Swiss Market Index) presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 13.400 e supporto a 13.230,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 13.570.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)