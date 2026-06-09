Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Seduta debole per l'indice svizzero, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 13.321.

Nel breve periodo, lo SMI (Swiss Market Index) presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 13.400 e supporto a 13.230,1. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 13.570.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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