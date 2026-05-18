Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3772, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3721. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3823.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)