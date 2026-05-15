Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto +0,12%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3738 e primo supporto individuato a 1,3692. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3784.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)