Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,07%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,376 con primo supporto visto a 1,3725. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3706.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)