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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,12%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 29.084,5 punti
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09 giugno 2026 - 22.03
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Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,12%, termina le contrattazioni a 29.084,5 punti.
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