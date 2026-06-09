FiberCop e AI4I avviano collaborazione strategica: previsto un Joint Lab sull’Edge Cloud

(Teleborsa) - FiberCop ha aderito come membro partecipante all’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I), rafforzando il dialogo con il mondo della ricerca e il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per il Paese.



L’adesione ad AI4I si inserisce in un percorso più ampio volto a favorire l’innovazione e a valorizzare le infrastrutture digitali. In questo contesto, FiberCop metterà a disposizione le proprie competenze e la propria rete capillare per contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, con particolare attenzione all’evoluzione dell’Edge Cloud, un modello che consente di elaborare dati e servizi in prossimità degli utenti e dei territori, riducendo i tempi di risposta e migliorando le prestazioni.



Al centro della collaborazione anche la creazione di un laboratorio congiunto dedicato alla sperimentazione di casi d’uso innovativi sull’Edge Cloud. Il laboratorio sarà focalizzato sullo sviluppo e sulla validazione di applicazioni avanzate, in grado di abilitare servizi sempre più performanti e vicini ai territori, grazie all’integrazione tra capacità computazionali distribuite e infrastrutture di rete.



"L’adesione ad AI4I e l’avvio di un percorso congiunto sui casi d’uso Edge Cloud rappresentano per FiberCop un’importante opportunità per consolidare il nostro ruolo all’interno dell’ecosistema dell’innovazione - spiega Daniele Franceschini, Responsabile Technology & Innovation di FiberCop - e così contribuire allo sviluppo di applicazioni concrete ad alto valore tecnologico".



"L’ingresso di FiberCop in AI4I e la creazione di un Joint Lab dedicato all’Edge Cloud rappresentano un passo importante nella costruzione delle infrastrutture che renderanno l’intelligenza artificiale sempre più vicina ai luoghi in cui si generano dati, servizi e processi produttivi. La combinazione tra reti di nuova generazione, capacità computazionale distribuita e ricerca applicata apre spazi significativi per lo sviluppo di applicazioni innovative ad alto impatto industriale. In questo contesto, le infrastrutture ad alte prestazioni non sono un semplice supporto tecnologico, ma un asset strategico per tradurre la ricerca sull'intelligenza artificiale in valore industriale concreto. Attraverso questa collaborazione mettiamo a sistema competenze complementari con l’obiettivo di accelerare il trasferimento tecnologico e rafforzare la capacità del Paese di sviluppare e governare tecnologie strategiche", dichiara Fabio Pammolli, Presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I).

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