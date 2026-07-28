Fiera Milano rivede contratto affitto Rho con Fondazione per realizzazione del Live Dome

(Teleborsa) - Il CdA di Fiera Milano , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha approvato un'operazione con parti correlate con la propria controllante Fondazione Fiera Milano (titolare del 63,82% del capitale). L'operazione ha a oggetto la modifica del contratto di locazione relativo al quartiere fieristico di Rho, stipulato tra Fiera Milano, in qualità di conduttore, e Fondazione Fiera Milano, in qualità di locatore.



Viene previsto: il rilascio in favore di Fondazione Fiera Milano di un'area attualmente ricompresa nel perimetro del Contratto di Locazione del Polo Esterno, situata in prossimità della porta sud del quartiere fieristico e destinata alla realizzazione della "Fiera Ice Arena" (da parte di Fondazione Fiera Milano stessa), con una conseguente riduzione del canone di locazione pari a 40 mila euro annui per tutta la durata residua (scadenza prevista al 30 giugno 2032; la realizzazione, sempre con costi a esclusivo carico di Fondazione Fiera Milano, di interventi finalizzati a incrementare la funzionalità e l'attrattività del quartiere fieristico e, in particolare, alla realizzazione del "Live Dome", nei Padiglioni 13-15, e all'allestimento del "Fiera Milano Lab", nel Padiglione 20, con un conseguente incremento progressivo del canone di locazione fino a raggiungere, a regime, un ammontare di 1,35 milioni di euro annui, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2031 e fino alla scadenza del Contratto di Locazione del Polo Esterno.



Il "Live Dome" consisterà in un'arena indoor, con una capienza fino a circa 45.000 spettatori, destinata a ospitare eventi concertistici, sportivi e, più in generale, eventi di pubblico spettacolo. Il "Fiera Milano" Lab sarà invece uno spazio polifunzionale destinato ad attività congressuali, workshop e format fieristici di dimensioni contenute. L'incremento del canone sarà applicato progressivamente a partire dal 1° marzo 2027 e fino alla scadenza del Contratto di Locazione del Polo Esterno, per un ammontare complessivo ulteriore - per tutta la durata del Contratto medesimo - pari a circa 5,3 milioni di euro.



L'operazione riveste rilevanza strategica per Fiera Milano e si inserisce nel percorso di sviluppo del quartiere fieristico di Rho quale destinazione integrata in grado di ospitare, accanto alle tradizionali attività fieristiche e congressuali, eventi sportivi, concertistici e di intrattenimento. In particolare, la realizzazione del Live Dome e del Fiera Milano Lab consentirà di ampliare e diversificare l'offerta del quartiere fieristico, incrementarne l'attrattività, favorire la destagionalizzazione dei flussi di pubblico e rafforzare il posizionamento di Fiera Milano nel settore dell'entertainment, uno dei pilastri del Piano Strategico 2024-2027. Gli investimenti necessari alla realizzazione del Live Dome e del Fiera Milano Lab saranno sostenuti integralmente da Fondazione Fiera Milano, senza impiego di risorse finanziarie da parte della Società e senza assunzione, da parte di Fiera Milano, dei rischi di costruzione, di incremento dei costi e di realizzazione tecnica delle opere.

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