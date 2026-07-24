SAP, i ricavi da cloud del secondo trimestre e il portafoglio ordini superano le attese

(Teleborsa) - SAP ha archiviato il secondo trimestre 2026 con un fatturato totale aumentato del 9% a 9,88 miliardi di euro. I ricavi legati al cloud sono cresciuti del 24% a cambi costanti, raggiungendo i 6,28 miliardi di euro, dato che si confronta una previsione media degli analisti pari a 6,26 miliardi di euro, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



Il portafoglio ordini cloud, un indicatore della crescita delle vendite prevista nei prossimi 12 mesi, è salito del 26% a cambi costanti attestandosi a 22,9 miliardi e superando anch'esso le stime.



L'utile operativo è cresciuto dell'8% a 2,64 miliardi.



Dati in scia ai quali il titolo dell'azienda di software europea balza di oltre il 5% a Francoforte.



L'azienda ha tuttavia rivisto al ribasso la propria previsione sull'utile operativo annuo di circa 100 milioni, portandola a un intervallo tra 11,8 e 12,2 miliardi, a causa dei costi connessi all'acquisizione di Dremio e Prior Labs avvenuta questo mese. SAP ha inoltre acquisito Reltio a maggio.









(Foto: SAP)

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