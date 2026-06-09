Francoforte: andamento sostenuto per Infineon

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia hi-tech tedesca , che avanza bene del 2,25%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di chip . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 80,9 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 79,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 78,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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