Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili , che lievita dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,36%, rispetto a -0,89% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





La situazione di medio periodo di Rheinmetall AG resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.244,9 Euro. Supporto visto a quota 1.186,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.302,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```