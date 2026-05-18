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Piazza Affari: profondo rosso per Cementir

Migliori e peggiori
Piazza Affari: profondo rosso per Cementir
(Teleborsa) - Ribasso per la società cementiera, che passa di mano in perdita del 5,21%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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