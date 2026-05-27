Piazza Affari: balza in avanti Cementir

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società cementiera , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo del gruppo cementiero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 14,65 Euro. Supporto a 14,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 14,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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