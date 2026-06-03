Londra: si concentrano le vendite su Croda International
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimica inglese, con una flessione dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Croda International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Croda International rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Croda International è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,09 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 29,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```