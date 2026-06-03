Londra: si concentrano le vendite su Croda International

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimica inglese , con una flessione dell'1,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Croda International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Croda International rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Croda International è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,09 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 29,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```