Milano 15:44
50.354 +0,18%
Nasdaq 15:44
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Dow Jones 15:44
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Londra 15:44
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Francoforte 15:44
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Londra: andamento sostenuto per DCC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per DCC
Rialzo marcato per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.
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