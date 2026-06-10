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Londra: andamento sostenuto per Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Associated British Foods
Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti alimentari e da forno, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
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