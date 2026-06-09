MPS, Fabi: priorità a occupazione, professionalità e identità

(Teleborsa) - "Le eventuali evoluzioni degli assetti societari
che riguardino il Monte dei Paschi di Siena non possono prescindere dalla tutela dell’occupazione
, delle professionalità e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo. Le lavoratrici e i lavoratori di Mps hanno contribuito in modo determinante al rilancio e alla stabilizzazione della banca e rappresentano un patrimonio di competenze e professionalità che deve essere valorizzato e preservato". Così si è espresso, in una nota diffusa martedì, il coordinatore Fabi del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Guido Fasano, all'indomani dell'annuncio dell'operazione di Intesa Sanpaolo
in coordinamento con Unipol sulla banca toscana.
"Riteniamo fondamentale salvaguardare l’integrità
del Monte dei Paschi di Siena, la sua identità storica, il suo radicamento nei territori e il valore economico e sociale che continua a rappresentare per il Paese. Qualsiasi progetto futuro dovrà riconoscere e tutelare questo patrimonio, evitando che logiche esclusivamente finanziarie ne compromettano il valore industriale, occupazionale e territoriale", ha proseguita il rappresentante della Federazione Autonoma Bancari Italiani.
"Per questo riteniamo indispensabile un confronto costante con le organizzazioni sindacali
, il cui ruolo resta centrale per governare ogni possibile ricaduta sull’occupazione, sull’organizzazione del lavoro e sulle prospettive professionali delle lavoratrici e dei lavoratori. La Fabi continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, per garantire la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie", ha concluso Fasano.