Piazza Affari: andamento sostenuto per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.



Il movimento di Caltagirone SpA , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro di medio periodo di Caltagirone SpA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 9,26 Euro. Primo supporto individuato a 8,943. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 9,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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