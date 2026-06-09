Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Anima Holding

(Teleborsa) - Bene il principale asset manager indipendente in Italia , con un rialzo del 2,29%.



La tendenza ad una settimana di Anima Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anima Holding . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 7,203 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,073. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,987.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```