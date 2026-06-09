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Anima, raccolta gestito (ex ramo I) di 342 milioni di euro a maggio

Finanza
Anima, raccolta gestito (ex ramo I) di 342 milioni di euro a maggio
(Teleborsa) - Anima Holding, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 342 milioni di euro a maggio 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 209,4 miliardi di euro (210,8 miliardi includendo le masse amministrate).

"Prosegue la forte raccolta netta del comparto istituzionale - ha commentato Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Anima Holding - L'effetto mercato incide complessivamente sul totale degli AUM del Gruppo Anima in modo positivo".
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