Piazza Affari: scambi al rialzo per Anima Holding

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale asset manager indipendente in Italia , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Anima Holding rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Anima Holding confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,27 Euro con primo supporto visto a 7,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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