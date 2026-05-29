Piazza Affari: scambi al rialzo per Anima Holding
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale asset manager indipendente in Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Anima Holding rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Anima Holding confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,27 Euro con primo supporto visto a 7,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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