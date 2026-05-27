Piazza Affari: balza in avanti Moncler

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda nota per i piumini , con una variazione percentuale del 3,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moncler rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 54,54 Euro. Supporto visto a quota 53,28. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 55,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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