Piazza Affari: balza in avanti Moncler
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda nota per i piumini, con una variazione percentuale del 3,28%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moncler rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 54,54 Euro. Supporto visto a quota 53,28. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 55,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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