Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
In ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,50% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 88,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 94,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 85,96.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)