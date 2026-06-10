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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

In ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,50% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del greggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 88,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 94,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 85,96.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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