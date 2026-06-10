Milano 11:18
50.254 -0,02%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 11:18
10.184 -0,42%
Francoforte 11:18
24.260 -0,71%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,23%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3351. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3383. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3415.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```