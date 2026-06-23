Milano 12:16
52.227 -1,08%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:16
10.407 -0,30%
Francoforte 12:16
24.875 -1,05%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Piccolo passo in avanti per il CABLE, che porta a casa un misero +0,43%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3275. Supporto a 1,3218. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3332.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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