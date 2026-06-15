Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 giugno
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato +0,13%.
Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3441, mentre il primo supporto è stimato a 1,3386. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3496.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)