Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3412 con area di resistenza individuata a quota 1,3457. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3393.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)