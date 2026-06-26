Analisi Tecnica: GBP/USD del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Composto rialzo per il CABLE, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,25%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3158, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3248. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3117.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)