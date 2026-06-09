Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3311 con area di resistenza individuata a quota 1,3401. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,328.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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