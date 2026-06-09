Analisi Tecnica: GBP/USD dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3311 con area di resistenza individuata a quota 1,3401. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,328.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)