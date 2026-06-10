Milano 11:19
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Dow Jones 9-giu
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Londra 11:19
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,26%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 7.519,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7.318,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7.251.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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