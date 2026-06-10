Fabrick aderisce a PagoPA e introduce Pay by Bank

(Teleborsa) - Fabrick, realtà specializzata nell’Open Finance, avvia la propria operatività nell’ecosistema pagoPA come Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), introducendo Pay by Bank per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione direttamente da conto corrente.



La soluzione - si legge in un comunicato - offre a cittadini e imprese un’esperienza semplice e immediata: dopo aver selezionato la propria banca, sarà possibile autorizzare la transazione tramite home banking o app bancaria, con regolamento in tempo reale.



Pay by Bank amplia le opzioni disponibili all’interno dell’ecosistema pagoPA, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione in modo uniforme, trasparente e sicuro. In questo contesto, Fabrick contribuisce ad arricchire l’esperienza con una soluzione che fa leva sui vantaggi dell’Open Banking e delle transazioni account-to-account, progettata per rendere il processo ancora più fluido, immediato e integrato.

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