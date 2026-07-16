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Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto -0,05%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 162,421 e supporto visto a quota 161,79. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 163,052.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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