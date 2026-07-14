Mollie, la fintech olandese investe 100 milioni di euro in Italia per rafforzare le attività locali

(Teleborsa) - Mollie, società olandese e uno dei principali fornitori di servizi finanziari in Europa, ha annunciato un investimento di 100 milioni di euro in Italia nei prossimi cinque anni. Questo impegno finanzierà una significativa espansione delle attività locali, con un focus particolare sulla creazione di team dedicati allo sviluppo prodotto, all'ingegneria, alle vendite e al supporto clienti in lingua locale, si legge in una nota.



"L'Italia è una pietra miliare dell'economia europea, con un vivace spirito imprenditoriale che siamo qui a sostenere - ha dichiarato Koen Koppen, CEO di Mollie - Il nostro investimento di 100 milioni di euro rappresenta un impegno a lungo termine verso le imprese italiane. Non stiamo solo offrendo un servizio; stiamo costruendo una base locale di tecnologia e talenti per aiutarle ad avere successo, sia in patria sia in tutta Europa. Invitiamo le menti più brillanti d'Italia nei settori dell'ingegneria, del prodotto e del commercio a unirsi a noi per plasmare il futuro dei pagamenti".



La piattaforma di Mollie permette l'accesso ai principali metodi di pagamento locali, come Satispay e Bancomat Pay, oltre alle maggiori carte internazionali e ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. L'investimento rafforzerà questa offerta grazie alla creazione di un team locale di ingegneri e product manager in grado di comprendere le esigenze specifiche del mercato italiano.



Mollie punta su un approccio "iper-locale", che comprende assistenza in italiano dalla fase di onboarding al supporto clienti, accesso semplificato ai metodi di pagamento locali e internazionali con transazioni elaborate in valuta locale per incrementare le vendite, connessioni conformi alle normative con i registri delle imprese locali e con gli strumenti di verifica dell'identità per snellire l'onboarding.

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