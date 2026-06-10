Forum PA, Capaccioli (GBC Italia): “Decarbonizzare è sfida nazionale, serve una strategia Paese”

(Teleborsa) - Sostenibilità, qualità degli investimenti e creazione di valore pubblico sono stati al centro dell’intervento di Fabrizio Capaccioli, Presidente di Green Building Council Italia, al panel "Governare la trasformazione: dalla programmazione economica alla rigenerazione urbana e dei territori", promosso dal CIPESS e svolto oggi a Forum PA 2026, alla Nuvola di Roma, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPESS, Alessandro Morelli. Capaccioli ha richiamato il ruolo della Pubblica Amministrazione nell’orientare risorse e decisioni verso obiettivi misurabili di sostenibilità, resilienza climatica e qualità degli interventi:



"La trasformazione dei territori è una delle sfide decisive per il Paese e non può essere affrontata come una semplice somma di opere edilizie o infrastrutturali. Rigenerare significa costruire processi capaci di generare valore ambientale, sociale ed economico per le comunità, misurando gli impatti lungo l’intero ciclo di vita degli interventi. Per questo la Pubblica Amministrazione ha un ruolo strategico, non solo nella programmazione delle risorse, ma nella capacità di orientare gli investimenti verso risultati duraturi e verificabili. I nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, alla cui definizione GBC Italia ha contribuito attraverso il dialogo con istituzioni e stakeholder, sono una leva fondamentale per qualificare la domanda pubblica. Allo stesso tempo, l’attuazione della Direttiva EPBD impone al Paese di accelerare sulla decarbonizzazione del patrimonio immobiliare con politiche coordinate, competenze tecniche e strumenti operativi efficaci. La vera sfida non è soltanto realizzare opere o spendere risorse, ma generare valore pubblico misurabile, costruendo territori più sostenibili, resilienti e attrattivi per le generazioni future", ha dichiarato Capaccioli.

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