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Centenario ICE, Tajani: “Obiettivo 700 mld per export è raggiungibile”

Economia, PMI, Industria
Centenario ICE, Tajani: “Obiettivo 700 mld per export è raggiungibile”
(Teleborsa) - L'Italia punta a raggiungere i 700 miliardi di euro di esportazioni entro la fine del prossimo anno facendo leva su una strategia condivisa tra istituzioni e sistema produttivo. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla celebrazione del centenario di ICE Agenzia.



"Abbiamo una strategia di commercio internazionale e un piano d'azione per favorire l'export con l'obiettivo di raggiungere i 700 miliardi entro la fine del prossimo anno. I dati ci dicono che è un traguardo possibile”. Il Vicepremier ha sottolineato che non esiste un unico padrone della politica dell'export, ma un lavoro condiviso tra ministeri, ICE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti e gli altri soggetti del sistema Paese per promuovere l’Italia nel mondo.


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