Centenario ICE, Tajani: “Obiettivo 700 mld per export è raggiungibile”





(Teleborsa) - L'Italia punta a raggiungere i 700 miliardi di euro di esportazioni entro la fine del prossimo anno facendo leva su una strategia condivisa tra istituzioni e sistema produttivo. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri,, intervenendo alla celebrazione del centenario di"Abbiamo una strategia di commercio internazionale e un piano d'azione per favorire l'export con l'obiettivo di raggiungere i 700 miliardi entro la fine del prossimo anno. I dati ci dicono che è un traguardo possibile”. Il Vicepremier ha sottolineato che non esiste un unico padrone della politica dell'export, ma un lavoro condiviso tra ministeri,e gli altri soggetti del sistema Paese per promuovere l’Italia nel mondo.