Arca Sviluppo Italia, primo closing a 102,5 milioni di euro con Cassa Forense, Enpaia e Bper

(Teleborsa) - Arca Fondi SGR ha annunciato il primo closing di Arca Sviluppo Italia, il fondo di investimento chiuso (FIA) rivolto agli investitori professionali e dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane quotate. Il closing ha raggiunto un ammontare complessivo di 102,5 milioni di euro, superando l'obiettivo di raccolta originario previsto a 100 milioni. A questo importante traguardo ha contribuito in maniera significativa il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), strumento promosso da Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che ha sottoscritto la quota massima del 49% del totale raccolto. Tra gli investitori istituzionali che hanno creduto nel progetto spiccano Cassa Forense, Fondazione ENPAIA e BPER Banca , si legge in una nota.



"Arca Sviluppo Italia rappresenta un intervento concreto a favore delle PMI italiane, cuore dell'economia nazionale e motore di innovazione e occupazione - ha commentato Marco Basilico, Responsabile Direzione Istituzionali e Previdenza di Arca Fondi SGR - In questo percorso, guardiamo con particolare attenzione a quelle eccellenze imprenditoriali che hanno reso grande il Paese: vere e proprie multinazionali tascabili. Con questo fondo e grazie al supporto dei nostri partner, Arca Fondi SGR mette a disposizione competenze specialistiche, esperienza e una visione di lungo periodo per generare valore per gli investitori e per il Paese".



"Siamo orgogliosi di aver contribuito al primo closing di Arca Sviluppo Italia, un'iniziativa che rappresenta un passo concreto a sostegno della crescita e della competitività delle PMI italiane quotate - ha aggiunto Simone Marcucci, Chief Financial Officer di BPER - Il nostro impegno conferma la volontà di BPER di supportare strumenti in grado di favorire lo sviluppo dell'economia reale, promuovendo al contempo opportunità di investimento sostenibili e di lungo periodo".



Il Fondo Arca Sviluppo Italia ha un orizzonte temporale di circa 7 anni e una strategia gestionale bottom-up fondata sull'analisi fondamentale, nel pieno rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dall'Articolo 8 del Regolamento SFDR.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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