Sicurezza idrica: superato il target PNRR del MIT

(Teleborsa) - Il MIT ha raggiunto e superato il target previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la misura M2C4 – Investimento 4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico".



A fronte di un obiettivo fissato in 45 sistemi idrici completati, di cui 32 complessi, il risultato conseguito è superiore alle attese: sono stati completati 48 sistemi idrici, di cui 37 complessi.



Con circa un miliardo di euro di risorse PNRR sono stati finanziati 124 interventi su tutto il territorio nazionale per il potenziamento di invasi e sistemi di approvvigionamento destinati a uso potabile, irriguo e misto. Le opere rafforzano la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, riducono perdite e sprechi e rendono il sistema più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici.



Dei 48 sistemi idrici completati, 25 sono destinati prevalentemente all’uso irriguo, 20 all’uso potabile e 3 a uso misto.



Complessivamente sono stati ultimati 79 interventi, realizzati da 52 soggetti attuatori, tra cui 21 gestori del Servizio Idrico Integrato e 31 consorzi di bonifica o enti competenti per l’uso irriguo.



Il risultato conferma l’efficacia della strategia avviata dal MIT e fortemente voluta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per rafforzare le infrastrutture idriche del Paese e garantire una gestione sempre più efficiente della risorsa idrica.



La programmazione prosegue attraverso il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNIISSI), con nuovi investimenti per sostenere famiglie, imprese e agricoltura e accompagnare il Paese nell’adattamento ai fenomeni climatici.

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