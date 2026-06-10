Francoforte: calo per SAP
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia software tedesca, che passa di mano con un calo del 2,96%.
L'andamento di SAP nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 153 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 148,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 147,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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