Francoforte: calo per SAP

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia software tedesca , che passa di mano con un calo del 2,96%.



L'andamento di SAP nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 153 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 148,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 147,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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