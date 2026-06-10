New York: acquisti a mani basse su KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tecnologica americana , che scambia in rialzo del 4,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che KLA-Tencor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,8%, rispetto a -5,07% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Tecnicamente, KLA-Tencor è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.290 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.171,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.408,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```