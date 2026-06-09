New York: in acquisto KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tecnologica americana , che scambia in rialzo del 6,61%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di KLA-Tencor è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.287,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 2.182,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.393.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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